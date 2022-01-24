Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье24 января 2022 9:27

Оперштаб пока не обсуждал перевод школ Калининграда на дистант с 1 февраля

Заболеваемость ковидом среди детей продолжает расти
Николай Литвинов
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Калининградской области продолжает расти заболеваемость ковидом среди детей. Только за последнюю неделю коронавирусом заразились более 400 несовершеннолетних. Несмотря на тревожную обстановку, региональные власти не готовы принять решение о переводе образовательных учреждений на дистанционный режим. Среди родителей уже появились слухи, что это может произойти 1 февраля.

- Пока такое решение не обсуждалось, - сообщили в оперативном штабе.

Отметим, что в ближайшее время в нашей области планируется начать вакцинацию детей от коронавируса. Об этом на прошлой неделе заявил глава регионального минздрава Александр Кравченко.