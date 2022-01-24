Оперштаб пока не обсуждал перевод школ Калининграда на дистант с 1 февраля

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В Калининградской области продолжает расти заболеваемость ковидом среди детей. Только за последнюю неделю коронавирусом заразились более 400 несовершеннолетних. Несмотря на тревожную обстановку, региональные власти не готовы принять решение о переводе образовательных учреждений на дистанционный режим. Среди родителей уже появились слухи, что это может произойти 1 февраля.

- Пока такое решение не обсуждалось, - сообщили в оперативном штабе.

Отметим, что в ближайшее время в нашей области планируется начать вакцинацию детей от коронавируса. Об этом на прошлой неделе заявил глава регионального минздрава Александр Кравченко.