Калининградец погасил 100-тысячный долг по налогам, чтобы выехать за границу

. Фото: Служба судебных приставов

Житель Калининградской области погасил 100-тысячный долг по налогам, чтобы снять временное ограничение на выезд за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина не выполнил добровольно решение суда, поэтому судебный пристав вынес постановление о временном ограничении выезда из России.

Вернуть возможность поездок за рубеж калининградец смог только тогда, когда пришел в отделение и полностью погасил долг. После этого ограничения с него были сняты.