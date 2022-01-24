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Общество24 января 2022 9:52

Калининградец погасил 100-тысячный долг по налогам, чтобы выехать за границу

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

Житель Калининградской области погасил 100-тысячный долг по налогам, чтобы снять временное ограничение на выезд за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина не выполнил добровольно решение суда, поэтому судебный пристав вынес постановление о временном ограничении выезда из России.

Вернуть возможность поездок за рубеж калининградец смог только тогда, когда пришел в отделение и полностью погасил долг. После этого ограничения с него были сняты.