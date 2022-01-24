40 школьников, 14 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области подтверждено 459 случаев коронавирусной инфекции. 423 случая протекают в форме ОРВИ, 5 – в виде пневмонии, сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших за сутки:

64 ребенка до 18 лет, в том числе:

- 6 неорганизованных детей до 6 лет;

- 12 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 40 школьников;

- 6 студентов до 18 лет;

395 взрослых, в том числе:

- 14 медицинских работников;

- 23 работника образования;

- 21 сотрудник торговли и общепита;

- 21 работник промышленных предприятий;

- 21 работник транспорта, водитель;

- 5 работников пищевых предприятий;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 2 работника с/х;

- сотрудник гостиницы;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 100 иных работающих;

- 67 пенсионеров;

- 4 студента ( старше 18 лет);

- 108 неработающих.