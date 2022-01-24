40 школьников, 14 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 459 случаев коронавирусной инфекции. 423 случая протекают в форме ОРВИ, 5 – в виде пневмонии, сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших за сутки:
64 ребенка до 18 лет, в том числе:
- 6 неорганизованных детей до 6 лет;
- 12 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 40 школьников;
- 6 студентов до 18 лет;
395 взрослых, в том числе:
- 14 медицинских работников;
- 23 работника образования;
- 21 сотрудник торговли и общепита;
- 21 работник промышленных предприятий;
- 21 работник транспорта, водитель;
- 5 работников пищевых предприятий;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 2 работника с/х;
- сотрудник гостиницы;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 100 иных работающих;
- 67 пенсионеров;
- 4 студента ( старше 18 лет);
- 108 неработающих.