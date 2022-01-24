В Калининграде временно изменили три автобусных маршрута

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде из-за капитального ремонта улицы Судостроительной три автобусных маршрута частично изменили. Для этих целей возле школы № 6 достроили участок дороги по ул. Батальной в сторону ул. О. Кошевого. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Маршрут № 30 «Ул. О. Кошевого - СНТ «Победа»:

- при движении к конечному остановочному пункту «Ул. О. Кошевого» - по ул. Муромской, Аллее Смелых, ул. Судостроительной, ул. Батальной, ул. Судостроительной и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - по ул. У. Громовой, ул. Батальной, ул. О. Кошевого, ул. Батальной, ул. Судостроительной и далее согласно существующей схеме движения.

Маршрут № 39 «Ул. Аксакова - ул. П. Морозова»:

- при движении из центра города - по ул. Судостроительной, ул. Батальной, ул. Судостроительной, ул. Инженерной, ул. Киевской и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - по ул. Киевской, ул. Инженерной, ул. Батальной, ул. О. Кошевого, ул. Батальной, ул. Судостроительной и далее по существующей схеме движения.

Маршрут № 72 «Мкр. Чкаловск - завод «Янтарь»:

- при движении к конечному остановочному пункту «Завод «Янтарь» - по ул. Муромской, Аллее Смелых, ул. Судостроительной, ул. Батальной, ул. Судостроительной, ул. Инженерной, ул. Киевской и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - по ул. Киевской, ул. Инженерной, ул. Батальной, О. Кошевого, ул. Батальной, ул. Судостроительной и далее согласно существующей схеме движения.