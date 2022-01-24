Кадровый голод: В Калининграде не хватает 75 водителей автобусов и кондукторов

Владимир Фомин. Фото: Архив "КП"

В Калининграде не хватает водителей и кондукторов в городской общественный транспорт. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» сказал директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин.

- Кадровый голод присущ нашему предприятию. Водителей и кондукторов не хватает. В настоящее время не хватает порядка 10 процентов, а это 75 вакансий, - сказал Владимир Фомин.

Он отметил, что к водителям требования жесткие, на автобусах установлены приборы, учитывающие режим работы водителя.

- Приходится корректировать работу водителей, даем разрывные графики, даем им отдохнуть во время рабочего дня, - сказал директор «Калининград-ГорТранса» и отметил, что средняя зарплата водителей в Калининграде - в пределах 50 тысяч рублей, у кондукторов - 35-37 тысяч рублей.