Калининградская сборная по волейболу выиграла домашний всероссийский турнир

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде прошел всероссийский турнир по волейболу. Соревнования собрали 24 мужские и женские команды игроков в возрасте не старше 17 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, среди девушек двукратными чемпионками турнира «Локоволей» стали калининградки. Команда, образованная на основе воспитанниц молодёжной системы местного «Локомотива» и областной спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта, оказалась сильнее соперниц из Челябинской области, победив со счётом 2:1.

Напомним, что этот турнир проводится с 2010 года и объединил с тех пор уже более 150 тысяч молодых волейболистов из нескольких стран. Ранее он был только мужским и открыл миру несколько ныне качественных игроков.