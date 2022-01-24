В Гусеве объявили в розыск пропавшего 17-летнего подростка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Гусева объявила в розыск 17-летнего воспитанника центра «Росток» Алексея Огородникова. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 22 января подросток самовольно покинул территорию учреждения и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы светлые, коротко стриженные, глаза серые.

Был одет: куртка черного цвета, спортивные брюки черного цвета, кроссовки голубого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Алексея Огородникова, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-23-32, 3-24-10, 02 или 102.