В Калининграде водитель сломал скулу подрезавшему его таксисту

В Калининграде на водителя завели уголовное дело за причинение средней тяжести вреда здоровью. Мужчина избил в ходе дорожного конфликта таксиста, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел утром 1 января на улице Леонова. Таксист на «Рено» совершил неаккуратный обгон и подрезал оппонента при завершении маневра. Разгневанный подобной манерой езды 21-летний водитель «Мицубиси» решил проучить обидчика. Он стал преследовать таксиста, дождался, пока пассажир покинет машину, и вступил в словесную перепалку с ним.

В ходе конфликта злоумышленник избил 45-летнего водителя, сломав ему скулу, а затем скрылся. Однако таксист запомнил номер и марку машину, поэтому установить личность нападавшего не составило труда.