Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 459 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 212 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 4,
Багратионовский городской округ - 19,
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 1,
Пионерский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ - 2,
Полесский городской округ – 25,
Гурьевский городской округ - 70,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 8,
Светловский городской округ – 44,
Зеленоградский городской округ – 22,
Светлогорский городской округ – 16,
Славский городской округ – 1,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 9,
Мамоновский городской округ – 8,
Черняховский городской округ – 8,
Неманский городской округ – 2.