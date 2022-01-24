Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 459 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 212 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 4,

Багратионовский городской округ - 19,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ - 2,

Полесский городской округ – 25,

Гурьевский городской округ - 70,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 8,

Светловский городской округ – 44,

Зеленоградский городской округ – 22,

Светлогорский городской округ – 16,

Славский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 9,

Мамоновский городской округ – 8,

Черняховский городской округ – 8,

Неманский городской округ – 2.