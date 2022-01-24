Калининградским школам разрешили самостоятельно вводить карантин по классам

Учреждениям образования Калининградской области разрешили самостоятельно вводить карантин по классам и группам, не дожидаясь распоряжения Роспотребнадзора. Об этом сообщила министр образования Светлана Трусенева.

Кроме этого, выходить с вынужденной изоляции неболевшие дети могут без справки от врача, а вот ребенок, перенесший инфекционное заболевание, должен предъявить медицинское подтверждение о полном выздоровлении.

«Мы должны оперативно реагировать на распространение коронавируса, постоянно измерять температуру у детей и сотрудников, следить за проявлением симптомов», – отметила Светлана Трусенева.

Министр образования напомнила, что до 1 февраля все желающие должны подать заявление об участии в ЕГЭ, до 1 марта – в ОГЭ. В этом году экзамены пройдут по системе, которая была до 2020 года: в марте-апреле – досрочный этап (для выпускников прошлых лет и учащихся, имеющих уважительную причину), в мае-июне – основной.

Ученики 11-х классов уже написали итоговое сочинение (изложение) для допуска к аттестации, а девятиклассники 9 февраля пройдут собеседование. Для детей, находящихся на карантине, предусмотрены резервные сроки для проведения оценочных процедур.