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Общество24 января 2022 13:23

Калининградца оштрафовали на 200 тысяч за попытку дать взятку полицейскому

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Гурьевском суде вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в покушении на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина пытался дать взятку в размере 20 тысяч рублей начальнику отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОМВД России по Гурьевскому району. Злоумышленник хотел, чтобы полицейский не проводил проверочные мероприятия в отношении его родственницы.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.