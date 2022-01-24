Источник: напавшая на девочку «бездомная» собака из Славска оказалась домашней

«Комсомолка» уже писала, что следственное управление СКР по Калининградской области отреагировало на сообщение СМИ о том, как в Славске бродячая собака укусила за лицо 10-летнюю школьницу. Один из региональных порталов написал, что нападение бездомного животного произошло в четверг, 20 января, после чего ребенка увезли в медицинское учреждение. В свою очередь по этому факту была организована доследственная проверка.

В понедельник, 24 января, источник в региональных силовых структурах сообщил корреспонденту «Комсомолки», что тяжких последствий нападение животного не имело. Более того, собака и не кусала ребенка. Она лишь неосторожно прыгнула и поцарапала когтем лицо девочки. И еще одна деталь – собака не была бродячей. У нее есть хозяин.