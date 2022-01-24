В Славске ссора двух любовников закончилась открытым переломом ноги

Житель Славска во время ссоры из-за женщины сломал железным ломом ногу своему сопернику. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, сигнал в полицию поступил из Советской ЦРБ. Оказалось, что в приемный покой доставлен 38-летний мужчина, у которого диагностировали открытый перелом правой голени. Кроме того, пациент находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Как выяснили полицейские, серьезную травму – полученное повреждение судмедэксперты квалифицировали как тяжкий вред здоровью – горожанину нанес его 53-летний знакомый, - сообщает подробности пресс-служба ведомства. - В тот вечер они находились в гостях у женщины, с которой потерпевший сожительствовал прежде, а его обидчик состоял в близких отношениях теперь. По ходу застолья, в тот момент, когда хозяйка удалилась в соседнюю комнату, между мужчинами вспыхнула ссора. Старший схватил железный лом и ударил им оппонента по ноге.

Теперь обидчику (ранее он не имел судимостей) грозит лишение свободы сроком до 10 лет.