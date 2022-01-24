В Калининградской области приостанавливается плановая медицинская помощь

Главврач Черняховской инфекционной больницы Виктор Гродницкий Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Калининградской области.

В Калининградской области останавливается плановая медицинская помощь. Официальное заявление об этом в понедельник, 24 января, сделал главврач Черняховской инфекционной больницы Виктор Гродницкий.

Гродницкий пояснил, что регион сейчас переживает период роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

- В связи с этим в системе нашего здравоохранения запланированы временные небольшие изменения, - начал он. - Планируется остановка плановой амбулаторной и плановой стационарной медицинской помощи, за исключением оказания медицинской помощи по социально значимым заболеваниям, таким как туберкулез, инфекционные заболевания, онкозаболевания.

Гродницкий добавил, что временная приостановка будет в Калининграде, Советске, Гусеве и Черняховске.

- В других городах она будет продолжена, - продолжил он. - К тому же, скорее всего, с 25-го числа планируется запуск временных центров оказания амбулаторной медицинской помощи больным с острыми респираторными вирусными заболеваниями и с новой коронавирусной инфекцией.