Калининградский минздрав запустит интерактивную доску для отслеживания очередей в больницах

В Калининградской области будет приостановлена плановая медицинская помощь в Калининграде, Гусеве, Черняховске и Советске. Об этом в понедельник вечером заявил главврач Черняховской инфекционной больницы Виктор Гродницкий.

Также Гродницкий рассказал, что на сайте регионального министерства здравоохранения будет открыта интерактивная доска для помощи пациентам.

- Там мы сможем видеть все центры оказания амбулаторной помощи по городу Калининграду. Мы будем видеть центр, будем видеть адрес, будем видеть количество больных, которые находятся в очереди в онлайн-режиме. Это для того, чтобы вы могли выбрать амбулаторный медицинский центр, где меньше народу, чтобы быстрее получить медицинскую помощь, - пояснил главврач.