На Балтийской косе обустроят 200-метровый легальный пляж

На Балтийской косе благоустроят современный пляж. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила пресс-служба Балтийского муниципального района.

- В планах на территории 200 метров установить стационарный туалет, кабинки для переодевания, пляжный душ, постелить деревянные дорожки, поставить скамейки и соорудить теневой навес для детей, - пишет пресс-служба муниципалитета.

Теперь за отдельную плату можно будет воспользоваться пляжным шезлонгом и зонтиком. Весь проект планируется реализовать к началу пляжного сезона.

- Для организации спасательного поста закупят необходимое оборудование и специальную технику. Зона для купания также будет соответствовать всем требованиям безопасности, - добавляют в пресс-службе.

Проект по созданию пляжа будет реализован благодаря участию в ежегодном конкурсе по созданию условий для отдыха на территории Калининградской области.