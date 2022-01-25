В Калининграде на улице Закатной сгорел внедорожник

В Калининграде вечером в понедельник, 24 января, произошел пожар на улице Закатной (Ленинградский район города). Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 18:00.

- В автомобиле «Рено Аркана» 2021 года выпуска выгорел моторный отсек, салон и багажный отсек, на общей площади 5 квадратных метров, - уточняет пресс-служба ведомства. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.

На пожар привлекался расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-1 в составе 5 человек и 1 единицы техники.