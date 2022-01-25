Калининградская пенсионерка за два захода перевела мошенникам почти миллион рублей

Калининградские пенсионеры продолжают перечислять денежные средства мошенникам. Причем бывают случаи, когда собственный опыт не оказывает должного эффекта и люди попадаются на ту же схему во второй раз. О таком случае рассказывает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

- В МО МВД России «Неманский» обратилась 65-летняя женщина, которая уже во второй раз стала жертвой мошенников, попавшись на ту же самую уловку, - передает подробности пресс-служба ведомства. - В июле 2021 года под предлогом покупки акций женщина перевела на указанный ей счет 292 тысячи рублей. В январе 2022 года ситуация повторилась. Пенсионерке позвонили и предложили приобрести акции. Женщина снова поверила в ту же историю и перечислила мошенникам еще 650 тысяч рублей.

Сообщается также, что жертвами мошенников стали:

- 72-летний калининградец (перевел 404 тысячи рублей);

- 58-летняя калининградка (перечислила на счета неизвестных ей людей 330 тысяч рублей);

- пожилая жительница поселка Взморье (женщина отдала «банковским служащим» 950 тысяч рублей);

- 69-летняя жительница Калининграда (перевела 170 тысяч рублей из-за фейкового ДТП).