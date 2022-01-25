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Общество25 января 2022 5:59

В Куликово во время шторма смыло часть соснового бора

Также очевидцы сообщают о «мусорном потопе» на пляже
Иван МАРКОВ
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Поваленные на пляж деревья. Район поселка Куликово

Поваленные на пляж деревья. Район поселка Куликово

Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В поселке Куликово Зеленоградского района, известном своими многолетними залежами мусора в районе пляжа, во время штормов смыло часть соснового бора. Фотографии десятков деревьев, поваленных на берег, опубликовали очевидцы в сообществе «Янтарный ДЛБ».

Но есть и другая проблема: песчаный пляж завалило тоннами отходов, которые отдыхающие закапывали на берегу. Судя по всему, волны разбили обрывистый берег, и с него высыпалось все то, что калининградцы прятали под землю в течение десятилетий: мешки с мусором, бутылки, мотки полиэтилена… Все эти продукты жизнедеятельности сегодня толстым слоем покрывают береговую линию.