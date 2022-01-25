В Куликово во время шторма смыло часть соснового бора

Поваленные на пляж деревья. Район поселка Куликово Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В поселке Куликово Зеленоградского района, известном своими многолетними залежами мусора в районе пляжа, во время штормов смыло часть соснового бора. Фотографии десятков деревьев, поваленных на берег, опубликовали очевидцы в сообществе «Янтарный ДЛБ».

Но есть и другая проблема: песчаный пляж завалило тоннами отходов, которые отдыхающие закапывали на берегу. Судя по всему, волны разбили обрывистый берег, и с него высыпалось все то, что калининградцы прятали под землю в течение десятилетий: мешки с мусором, бутылки, мотки полиэтилена… Все эти продукты жизнедеятельности сегодня толстым слоем покрывают береговую линию.