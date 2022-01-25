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Общество25 января 2022 8:20

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 25 января нет света и воды

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Во вторник, 25 января, в Калининграде в течение дня отключено электричество на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на Аллее Смелых, 82, 84, 86а, до 16 часов электричество отключено на ул. Докука, 24.

До 18 часов отключены от электроснабжения дома по Московскому проспекту, 246, и ул. Толбухина, 31, 55, а также по проспекту Мира, 77-79, и ул. Чапаева, 2.

От холодной воды для замены запорной арматуры сегодня до 15 часов отключен дом 133 по ул. Александра Невского, а также дома на ул. Каменной, 13-17, ул. С. Разина, 19, ул. Красной, 4, ул. Офицерской, 1, 4.