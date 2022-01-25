В Калининграде мужчина украл из банкомата 85 тысяч рублей

В Калининграде полиция объявила в розыск мужчину, который украл забытые в банкомате деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 20 января в ТЦ «Плаза». Злоумышленник увидел забытые в банкомате 85 тысяч рублей и забрал их.

Приметы: мужчина азиатской внешности, на вид 50-65 лет, нос длинный, прямой, брови густые, плотного телосложения, рост около 165 см.

На момент совершения преступления мужчина был одет: шапка вязаная черного цвета, стеганая куртка черного цвета, джинсы синего цвета, обувь темная.

В случае если вы обладаете информацией о личности и местонахождении подозреваемого, просьба сообщить об этом в отдел полиции по телефонам: 554-502, 554-503 (дежурная часть), 555-777, 8-905-242-91-29.