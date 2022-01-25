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Общество25 января 2022 8:34

Калининградец ломом сломал ногу сопернику в любви

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы
Виктор Сергеев
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На жителя Славска завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина сломал ногу сопернику в любви, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пьяного 38-летнего мужчину с переломом правой голени доставили в районную больницу. Медики оказали пострадавшему помощь и сообщили об инциденте в полицию.

Как выяснили полицейские, серьезную травму горожанину нанес его 53-летний знакомый. В тот вечер они находились в гостях у женщины, с которой потерпевший сожительствовал прежде, а его обидчик состоял в близких отношениях теперь. По ходу застолья, в тот момент, когда хозяйка удалилась в соседнюю комнату, между мужчинами вспыхнула ссора. Старший схватил железный лом и ударил им оппонента по ноге.

Теперь ранее не судимому славчанину грозит лишение свободы сроком до 10 лет.