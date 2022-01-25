Калининградских перевозчиков оштрафовали на 4 млн за нарушение масочного режима

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2021 году на калининградские автопредприятия составили 24 протокола за нарушение масочного режима, штрафные санкции составили более 4 млн рублей. Об этом сообщил заместитель министра развития инфраструктуры Олег Кутин. На пассажиров составили 591 протокол.

«В этом году уже есть первые протоколы, но их становится все меньше. Граждане более ответственно подходят к своему здоровью и здоровью находящихся рядом пассажиров. Хочется отметить также положительные изменения у автопредприятий, за последний квартал прошлого года штрафов и претензий к перевозчикам у нас не было, как по соблюдению масочного режима, так и по дезинфекции салонов автобусов», – рассказал Олег Кутин.

Всего за 2021 год проведено 269 рейдов, осмотрено более 8 тысяч автобусов. В настоящее время продолжается проведение совместных с полицией мероприятий по контролю соблюдения масочного режима на транспорте