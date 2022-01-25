133 школьника, 33 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 605 случаев коронавирусной инфекции. 549 случаев протекает в форме ОРВИ, 5 случаев – в форме пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших за сутки:
20 детей до 18 лет, в том числе:
- 24 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 41 ребенок до 6 лет, посещающие детские дошкольные учреждения;
- 133 школьника;
- 22 студента до 18 лет;
385 взрослых, в том числе:
- 13 медицинских работников;
- 33 работника образования;
- 24 сотрудника торговли и общепита;
- 23 работника промпредприятий;
- 13 работников транспорта, водителей;
- 7 работников пищевых предприятий;
- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- работник с/х;
- 2 сотрудника гостиниц;
- 3 сотрудника учреждений культуры;
- сотрудник учреждения по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник охранного предприятия;
- вахтовик;
- 127 иных работающих;
- 27 пенсионеров;
- 19 студентов;
- 86 неработающих.