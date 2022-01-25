133 школьника, 33 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области подтверждено 605 случаев коронавирусной инфекции. 549 случаев протекает в форме ОРВИ, 5 случаев – в форме пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших за сутки:

20 детей до 18 лет, в том числе:

- 24 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 41 ребенок до 6 лет, посещающие детские дошкольные учреждения;

- 133 школьника;

- 22 студента до 18 лет;

385 взрослых, в том числе:

- 13 медицинских работников;

- 33 работника образования;

- 24 сотрудника торговли и общепита;

- 23 работника промпредприятий;

- 13 работников транспорта, водителей;

- 7 работников пищевых предприятий;

- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- работник с/х;

- 2 сотрудника гостиниц;

- 3 сотрудника учреждений культуры;

- сотрудник учреждения по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник охранного предприятия;

- вахтовик;

- 127 иных работающих;

- 27 пенсионеров;

- 19 студентов;

- 86 неработающих.