Калининградец на спор ударил знакомого ножом

Житель Правдинска на спор ударил ножом приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчины выпивали и в какой-то момент начали спор о том, легко ли порезать человека ножом. 31-летний мужчина заявил, что 26-летний собутыльник не сможет ударить его ножом, потому что «слабо». На что злоумышленник нанес гостю кухонным ножом проникающий удар в область живота с повреждением диафрагмы.

Поножовщик тут же вызвал другу скорую помощь, потерпевшего госпитализировали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».