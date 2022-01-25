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Общество25 января 2022 11:26

Калининградец на спор ударил знакомого ножом

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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Житель Правдинска на спор ударил ножом приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчины выпивали и в какой-то момент начали спор о том, легко ли порезать человека ножом. 31-летний мужчина заявил, что 26-летний собутыльник не сможет ударить его ножом, потому что «слабо». На что злоумышленник нанес гостю кухонным ножом проникающий удар в область живота с повреждением диафрагмы.

Поножовщик тут же вызвал другу скорую помощь, потерпевшего госпитализировали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».