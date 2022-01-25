Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 605 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 279 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 6,

Багратионовский городской округ - 14,

Озерский городской округ – 4,

Балтийский городской округ – 8,

Пионерский городской округ – 18,

Гвардейский городской округ - 28,

Полесский городской округ – 11,

Гурьевский городской округ - 50,

Правдинский городской округ – 8,

Гусевский городской округ – 44,

Светловский городской округ – 26,

Зеленоградский городской округ – 15,

Светлогорский городской округ – 11,

Краснознаменский городской округ – 4,

Славский городской округ – 7,

Советский городской округ - 24,

Мамоновский городской округ – 5,

Черняховский городской округ – 30,

Неманский городской округ – 13.