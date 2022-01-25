Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 605 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 279 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 6,
Багратионовский городской округ - 14,
Озерский городской округ – 4,
Балтийский городской округ – 8,
Пионерский городской округ – 18,
Гвардейский городской округ - 28,
Полесский городской округ – 11,
Гурьевский городской округ - 50,
Правдинский городской округ – 8,
Гусевский городской округ – 44,
Светловский городской округ – 26,
Зеленоградский городской округ – 15,
Светлогорский городской округ – 11,
Краснознаменский городской округ – 4,
Славский городской округ – 7,
Советский городской округ - 24,
Мамоновский городской округ – 5,
Черняховский городской округ – 30,
Неманский городской округ – 13.