Дятлова: «Мы работаем над строительством сквозных велодорожек в Калининграде»

На строительство сквозных веломагистралей, похоже, уйдут годы Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник, 25 января, после оперативного совещания в мэрии Калининграда журналисты спросили у главы администрации, когда наконец в городе появятся сквозные велосипедные дорожки, соединяющие центр с окраинами.

- Мы это и делаем, мы занимаемся обустройством сквозных велодорожек, - ответила Дятлова. - Я даже как-то показывала на карте, как мы работаем: при реконструкции каждой улицы делаем обустройство велодорожек (там, где позволяет ширина тротуара), соединяя их в единый маршрут. Невозможно прожить всю жизнь за один день.

В этом году, по словам Дятловой, из-за строительства Северного обхода было дано поручение соединить велодорожку, построенную в рамках реконструкции улицы Лукашова, с велодорожкой на Сельме. Для этого даже специально для велосипедистов был пробит тоннель в подпорной стенке путепровода.

- Не могу сказать, что мы уже завтра проложим велодорожки с севера на юг и с запада на восток. Но каждый год мы закладываем денежные средства для приближения к этой цели, - добавила глава.