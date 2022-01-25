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Общество25 января 2022 12:25

Мединститут БФУ направил 200 студентов на борьбу с COVID-19

В региональной системе здравоохранения создается кадровый резерв в связи с резким подъемом заболеваемости ковидом
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Мединститут уже не первый раз с начала пандемии включается в борьбу с коронавирусом.

Мединститут уже не первый раз с начала пандемии включается в борьбу с коронавирусом.

Фото: БФУ им. И. Канта

Медицинский институт БФУ всегда готов помочь региональному здравоохранению. Об этом заявил директор мединститута Сергей Коренев.

- На протяжении всего периода пандемии мы реально помогаем больницам и поликлиникам региона, - цитирует руководителя kantiana.ru. - Сейчас непростое время для всех. Считаю, что мы должны быть единой командой. Поэтому десятки студентов высшего и среднего образования, ординаторы и аспиранты уже работают в лечебных учреждениях региона по различным направлениям медицины… В январе уже более двухсот студентов направлено непосредственно для работы с ковид-пациентами. Особенно приятно, что большинство из них не надо было уговаривать, они правильно понимают серьезность ситуации.

Сергей Коренев отметил также, что в ближайшее время будут подготовлены новые волонтеры для работы в стационарах и поликлиниках области.