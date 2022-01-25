Старые автобусы, подаренные Москвой Калининграду, не могут выпустить на линию

ЛиАЗы, приехавшие в Калининград Фото: СОЦСЕТИ

В середине января в Калининград привезли паромами двадцать московских автобусов марки ЛиАЗ. Все эти автобусы – бывшие в употреблении: с 2011 года они эксплуатировались на разных маршрутах города Москвы. После того как столичный автопарк был обновлен, старый транспорт отправили по регионам. В частности, в Калининград машины привезли на пароме тремя партиями, и сейчас они проходят техосмотр.

Во вторник, 25 января, журналисты поинтересовались у главы администрации города, выйдут ли эти автобусы на линию. Ответ получился уклончивым.

- Мы смотрим и считаем, где мы их можем использовать, - ответила Дятлова. – Будем ли мы выставлять их на линии регулярных маршрутов? Пока нет. Очень дорого обходится их дооснащение. Пока они стоят на территории «Калининград-ГорТранса».

Во сколько обойдется дооснащение автобусов, Елена Дятлова ответить затруднилась. По ее словам, эти расчеты через некоторое время будет готов предоставить «Калининград-ГорТранс».