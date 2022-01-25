Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 января 2022 12:40

Калининградец потребовал 100 тысяч от владельца собаки, которая покусала его ребенка

Владелец собаки отказался добровольно компенсировать моральный ущерб
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)

Житель Калининграда обратился в суд с иском к владельцу собаки, которая покусала его четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Инцидент произошел в июле 2021 года. Около дома на улице Талалихина на 4-летнего ребенка напала немецкая овчарка и покусала мальчика. После случившегося ребенок вместе с мамой были госпитализированы.

Владелец собаки отказался добровольно компенсировать моральный ущерб, который был оценен в 100 тысяч рублей, а также расходы на лечение и судебные расходы.

Предварительное судебное заседание назначено на 24 февраля.