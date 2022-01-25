Калининградец потребовал 100 тысяч от владельца собаки, которая покусала его ребенка

Житель Калининграда обратился в суд с иском к владельцу собаки, которая покусала его четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Инцидент произошел в июле 2021 года. Около дома на улице Талалихина на 4-летнего ребенка напала немецкая овчарка и покусала мальчика. После случившегося ребенок вместе с мамой были госпитализированы.

Владелец собаки отказался добровольно компенсировать моральный ущерб, который был оценен в 100 тысяч рублей, а также расходы на лечение и судебные расходы.

Предварительное судебное заседание назначено на 24 февраля.