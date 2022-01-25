Уголовник из Иваново хотел сжечь квартиру калининградки

В субботу, 22 января, в многоэтажке на улице Нансена в Калининграде произошло сильное задымление. Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов, а прибывшие на место полицейские установили, что источник задымления – входная дверь квартиры на 4-м этаже, которая загорелась в результате поджога. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Оперативники уголовного розыска установили личность поджигателя. Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний житель Ивановской области.

«Мужчина прибыл в Калининградскую область 7 января после того, как познакомился в соцсетях с местной жительницей. Воспылав чувствами, он решил переехать поближе к своей возлюбленной, но она не оценила его идею, отказав в близком общении. По предварительной версии, мужчина решил отомстить и поджег дверь в ее подъезде», - рассказала представитель УМВД.

По горячим следам поджигатель был задержан на съемной квартире в Калининграде и помещен под арест в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 5 лет.