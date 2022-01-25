Елена Дятлова обещала подумать над решением вопроса велосипедной доступности завода «Янтарь»

Во вторник, 25 января, журналисты поинтересовались у главы администрации Калининграда Елены Дятловой, не планируют ли городские власти реконструировать улицу Портовую таким образом, чтобы на ней появилась велосипедная дорожка. Дело в том, что в минувшем году рабочие завода «Янтарь», добирающиеся до работы на велосипедах, собрали подписи и обратились в мэрию с просьбой проложить безопасный велосипедный маршрут. Подписанты сообщали, что в данный момент им приходится ехать по довольно опасной автомобильной трассе и время от времени на этом участке дороги происходят ДТП.

- Мы пока не планировали реконструкцию улицы Портовой с обустройством велодорожки, - ответила Дятлова. - Но давайте мы тоже на это посмотрим. Действительно, там большое количество людей добираются на работу на велосипедах. Я специально как-то поехала к 8 утра, чтобы постоять во всех пробках, образующихся у въезда на улицу Транспортную. Велосипедная тема тоже понятна.

Дятлова обратила внимание, что даже после наступления зимы у завода припаркованы велосипеды и по территории завода рабочие также передвигаются на велосипедах.