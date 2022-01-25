В Кафедральном соборе на острове появился «говорящий» портрет Канта

Необычный портрет Иммануила Канта создали на основе искусственного интеллекта. Как сообщает пресс-служба Кафедрального собора, разработчики использовали механизмы распознавания речи, а также вероятностного подхода анализа текста.

- Виртуальный профессор отвечает на вопросы собеседника словами и изречениями великого философа. Их библиотека была составлена сотрудниками музея и кантоведами и регулярно пополняется. Пополняется и словарь тегов - после каждого взаимодействия с посетителем, - рассказали в соборе.

Презентация экспоната и его возможностей для журналистов состоится в Музее Иммануила Канта в четверг.