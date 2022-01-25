Эксперт БФУ: Вероятность возникновения штормов в Калининграде сохранится до конца февраля

До конца зимы стихия еще раз может обрушиться на Калининградскую область. Таким прогнозом поделилась главный специалист службы организации научно-исследовательской деятельности БФУ имени Канта кандидат географических наук Дара Гаева. По мнению специалиста, если циклоны не ослабнут, то вероятность частого возникновения штормов сохранится до конца февраля.

- Возникновение штормов происходит на контрастных атмосферных фронтах, где соприкасается холодный воздух из Арктики и теплые морские воздушные массы. Струйные течения перемещают эти циклоны на территорию Европы, - цитирует Гаеву официальный сайт БФУ. - Штормовые ветра со скоростью выше 15 м/с бывают в Калининградской области в осенний и зимний период, а также в первой половине марта - всего в среднем до 15 штормов в год. В отдельных случаях скорость ветра может приближаться к 25-35 м/с (ураганы обычно бывают на побережье). За последние 20 лет зимние ураганы - явление не редкое. За последние две недели в регионе ветер достигал штормовой скорости с порывами до 22-26 м/с.