В Янтарном произошел пожар в жилом доме, есть пострадавший

Возгорание произошло во вторник, 25 января, в двенадцатом часу дня. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, вызов поступил на улицу Балебина. В одной из комнат квартиры на первом этаже трехэтажного многоквартирного дома горели матрас, книги, обогреватель и натяжной потолок на площади 6 кв. м.

На тушение пожара своевременно прибыли расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-33 и ПСЧ-7 в составе 11 человек и 2 единицы техники. К сожалению, ЧП не обошлось без пострадавшего. О его состоянии пока не сообщается.