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Общество26 января 2022 7:11

Особняк на ул. Леонова в Калининграде признали объектом культурного наследия

Здание уже включили в реестр
Николай Литвинов
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Фото: служба охраны ОКН.

Особняк 1899 года постройки, расположенный на улице Леонова в Калининграде, включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Наконец-то выделяются деньги на проектирование его капитального ремонта и на сам ремонт. О ходе работ буду информировать, - сообщил руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

Отметим, что сейчас здание занимает Калининградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации.