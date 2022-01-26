Особняк на ул. Леонова в Калининграде признали объектом культурного наследия

. Фото: служба охраны ОКН.

Особняк 1899 года постройки, расположенный на улице Леонова в Калининграде, включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Наконец-то выделяются деньги на проектирование его капитального ремонта и на сам ремонт. О ходе работ буду информировать, - сообщил руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

Отметим, что сейчас здание занимает Калининградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации.