Калининградский футболист Дмитрий Стоцкий сменил клуб Премьер-лиги

Защитник Дмитрий Стоцкий на правах аренды перешел из «Краснодара» в «Нижний Новгород». Как сообщает «Матч ТВ», соглашение рассчитано до конца сезона.

Дмитрий Стоцккий является уроженцем Калининграда. В 7-летнем возрасте начал заниматься футболом в СДЮШОР-5. Позже получил приглашение в мини-футбольный клуб ЦСКА, но отклонил его. 1 ноября 2009 года дебютировал в составе «Балтики», за которую в общей сложности провел 127 официальных матчей. Зимой 2015 года Дмитрий подписал контракт с клубом «Уфа» и впервые попал в Премьер-лигу. Свой первый гол в элите отечественного футбола калининградец забил в ворота московского «Спартака». В мае 2018 года Стоцкий перешел в «Краснодар», контракт был рассчитан до июня 2022 года.

10 сентября 2018 года дебютировал за сборную России: калининградец вышел на поле на 80-й минуте товарищеского матча Россия - Чехия в Ростове-на-Дону.