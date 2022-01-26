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Происшествия26 января 2022 7:28

Шторм засыпал песком русло реки в Зеленоградске

Работы по расчистке уже завершены
Николай Литвинов
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Фото: Администрация Зеленоградска

Один из недавних штормов засыпал песком русло реки Алейки под Зеленоградском. Как сообщает администрация муниципального округа, аварийно-восстановительные работы по очистке уже завершены.

- Своевременно принятые меры позволили предотвратить подтопление территорий СНТ и ближайших населенных пунктов, - отмечают местные власти.

Напомним, в январе в Калининградской области уже трижды объявлялось штормовое предупреждение из-за циклонов «Эльза», «Герхильд» и «Ида». В регионе ветер повалил сотни деревьев, на побережье были затоплены пляжи и повреждены несколько спусков к морю.