В Янтарном при пожаре погибла пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Трагедия произошла на улице Балебина. При тушении пожара в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома было обнаружено тело 82-летней хозяйки квартиры.

По данным СК, пенсионерка проживала в квартире одна, самостоятельно передвигалась с трудом, за ней ухаживала знакомая. Предположительной причиной возгорания является замыкание электропроводки.

Уже установлено, что очаг возгорания находился в комнате, где спала погибшая. Там же обнаружена и электрическая плитка, которую женщина использовала для обогрева

Точную причину пожара позволит установить пожарно-техническая судебная экспертиза, для установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.