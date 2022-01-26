В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 26 января нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 26 января, в течение дня отключено электричество на шести улицах и в двух СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов от электроснабжения отключены дома по Советскому проспекту, 199, 201, 233, 239, 240, 248, ул. Гурьева, 47-53а, 32, 52, ул. Лауреатной, 1, ул. Б. Окружной 2-й, 33-39, 49, 51, 42, ул. М. Булатова, 1 (форт № 5), 13, 37, в СНТ «Дачное», СТ «Веселое».

До 12 часов от воды отключены дома по ул. Каменной, 13-17, ул. С. Разина, 19, ул. Красной, 4, ул. Офицерской, 1, 4. С 10.00 до 15.00 - на ул. Судостроительной, 17а-з, 19-21, 23 (д/сад № 131), 27-29, 31а, ул. 8 Марта, 2-16. С 10.00 до 16.00 без воды останутся потребители по Ленинскому проспекту, 155-161, 96-100, на пл. Калинина, 17-27.