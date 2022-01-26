Ревнивый калининградец ударил отверткой в лицо незнакомцу

На Куршской косе пьяный местный житель ударил отверткой в лицо ждавшего автобус мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в поселке Рыбачьем. К 31-летнему мужчине подошел пьяный незнакомец и стал угрожать ему убийством, обвиняя его в интимной связи со своей женой. После этого агрессор достал из кармана отвертку и принялся размахивать ею перед лицом калининградца, а затем нанес ему удар в щеку.

Участковые установили личность нападавшего, который оказался 37-летним жителем поселка, ранее уже судимым за умышленное причинение легкого вреда здоровью. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».