Житель Нестерова зарезал приятеля и улегся спать в его квартире

Двое мужчин из города Нестерова, пьянствовавшие в одном из домов по тамошней улице Ленинградской в ночь на 25 января, как это часто бывает в подобных ситуациях, по ходу дела поссорились. И 44-летний гость, схватив со стола нож, воткнул его в грудь 53-летнему собутыльнику. И так пять раз. От полученных ранений хозяин жилища скончался на месте, а его убийца… спокойно лег спать тут же, в квартире.

Наутро, проспавшись и безуспешно попытавшись вернуть приятеля к жизни, поножовщик подумал немного и отправился в отдел полиции – оформлять явку с повинной. Черняховский межрайонный следственный отдел регионального управления СКР возбудил уголовное дело по признакам части 1 статьи 105 УК РФ. Ранее не судимому нестеровчанину грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.