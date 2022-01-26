Калининградцев приглашают на лекцию, посвященную французскому философу Анри Бергсону

В Калининградской областной научной библиотеке в среду, 26 января, состоится лекция кандидата философских наук, доцента БФУ им. И. Канта Вячеслава Савинцева. Он расскажет о французском философе Анри Бергсоне, ярком представителе интуитивизма и философии жизни.

«На лекции в популярной форме будут представлены важные стороны интуитивистской концепции Бергсона, показана его связь с трансцендентализмом Канта и спиритуализмом Гюйо. Разговор также пойдет о влиянии Бергсона на идеи Лосского, Бердяева, Асмуса», - рассказали организаторы.

Начало в 18:30. Вход свободный.

Для посещения мероприятий лицам старше 18 лет необходимо иметь при себе QR-код и документ, удостоверяющий личность.