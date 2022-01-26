Мощный циклон «Мари» несет в Калининград двухдневный шторм

. Фото: Александр Подгорчук

После небольшой паузы в Калининградскую область идет очередной мощный циклон. У немецких метеорологов он получил имя «Мари». Под влиянием атмосферного вихря наш регион будет находиться несколько дней, из которых минимум два ожидаются со штормом.

. Фото: www.met.fu-berlin.de

По данным портала rp5.ru, ветер начнет усиливаться во второй половине дня в четверг. К вечеру скорость может достичь штормовых значений выше 20 метров в секунду. Пойдут дожди, атмосферное давление упадет до 742 миллиметров ртутного столба.

В пятницу и субботу «Мари» немного ослабит хватку. Скорость ветра в порывах прогнозируется на уровне 17-19 метров в секунду, не исключен мокрый снег.

С новой силой шторм разыграется в воскресенье. По предварительным данным, поднимется ветер скоростью 23-25 метров в секунду. Из осадков - небольшой дождь либо снег. К вечеру стихия окончательно отступит.

Уточним, что официальное штормовое предупреждение по состоянию на 26 января в Калининградской области не объявлено.