В Калининграде мошенники представлялись родственниками и обманули более 10 пенсионеров

За несколько дней в Калининградской области более 10 пенсионеров стали жертвами мошенников. Аферисты представлялись родственниками пожилых людей и просили у них деньги, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пенсионерке из Калининграда позвонили на городской телефон и сообщили, что ее внучка попала в аварию. Зная про уловки мошенников, бабушка не поверила, но сомнения исчезли, как только она услышала якобы голос внучки на другом конце провода. Девушка рассказала, что отец той девочки, которую она будто бы сбила на машине, требует с нее миллион рублей.

Из сбережений у пенсионерки на руках имелось 200 тысяч, которые она хранила дома. Деньги забрал приехавший «курьер».

В остальных случаях схема была одна и та же: родственник попал в аварию и ему срочно нужны деньги, чтобы не стать фигурантом уголовного дела. Суммарно мошенники выманили под этим предлогом у пожилых людей более 2 миллионов рублей.