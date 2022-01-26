Коронавирус за сутки выявили во всех городах Калининградской области

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 843 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 437 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 9,
Багратионовский городской округ - 40,
Озерский городской округ – 5,
Балтийский городской округ – 22,
Пионерский городской округ – 15,
Гвардейский городской округ - 19,
Полесский городской округ – 26,
Гурьевский городской округ - 84,
Правдинский городской округ – 16,
Гусевский городской округ – 18,
Светловский городской округ – 37,
Зеленоградский городской округ – 34,
Светлогорский городской округ – 9,
Краснознаменский городской округ – 3,
Славский городской округ – 6,
Ладушкинский городской округ – 5,
Советский городской округ - 21,
Мамоновский городской округ – 9,
Черняховский городской округ – 10,
Неманский городской округ – 13,
Янтарный городской округ – 5.