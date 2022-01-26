Коронавирус за сутки выявили во всех городах Калининградской области

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 843 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 437 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 9,

Багратионовский городской округ - 40,

Озерский городской округ – 5,

Балтийский городской округ – 22,

Пионерский городской округ – 15,

Гвардейский городской округ - 19,

Полесский городской округ – 26,

Гурьевский городской округ - 84,

Правдинский городской округ – 16,

Гусевский городской округ – 18,

Светловский городской округ – 37,

Зеленоградский городской округ – 34,

Светлогорский городской округ – 9,

Краснознаменский городской округ – 3,

Славский городской округ – 6,

Ладушкинский городской округ – 5,

Советский городской округ - 21,

Мамоновский городской округ – 9,

Черняховский городской округ – 10,

Неманский городской округ – 13,

Янтарный городской округ – 5.