Калининградский борец стал восьмикратным чемпионом России спорта глухих

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Во Владимирской области прошел национальный чемпионат по греко-римской и вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Призовые места в двух подряд турнирах оспорили свыше ста представителей более чем 30 регионов РФ.

Ни одного балла соперникам не отдал чемпион мира среди здоровых борцов вольного стиля, двукратный чемпион мира и чемпион Европы по спортивной борьбе спорта глухих калининградец Алексей Шемаров. Атлет регионального Центра спортивной подготовки сборных команд и областной адаптивной спортшколы олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта вновь стал лучшим и по греко-римской, и по вольной борьбе.

В «классике» соперников массой до 130 килограммов было восемь человек. Это гарантировало победителю не менее трех схваток, которые Алексей выиграл с общим счетом 24:0. В вольной борьбе оппонентов массой до 125 килограммов было пятеро, поэтому каждый встретился с каждым по круговой системе. Четыре встречи известный калининградский спортсмен завершил с общим счетом 38:0, причем в завершающем матче уверенно уложил оппонента на лопатки.

Это гарантировало чемпиону прямую путевку на XXIV летние Сурдлимпийские игры, которые в этом году примет Бразилия