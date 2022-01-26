Суд снова отказался выпускать из-под стражи Елену Белую и Элину Сушкевич

В среду, 26 января, Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Московского областного суда об избрании меры пресечения калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой в виде заключения под стражу.

- Решение остается в силе, Элина Сушкевич и Елена Белая - в СИЗО Москвы до 3 апреля, - прокомментировал адвокат Камиль Бабасов.

По мнению защитника, в позиции суда - все тот же набор аргументов: «основания для избрания меры пресечения не отпали, подсудимые могут скрыться, оказывать давление на свидетелей и через СМИ - на присяжных».

Ранее другой адвокат Элины Сушкевич Андрей Золотухин отметил, что в Московском областном суде гособвинение заявило, что сторона защиты через СМИ влияет на присяжных, которых, к слову, до сих пор так и не отобрали для рассмотрения этого громкого дела (набирать начали в октябре 2021 года).

Бывшего руководителя роддома № 4 Калининграда Елену Белую и врача - неонатолога-реаниматолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют в умышленном убийстве ребенка, родившегося с экстремально низкой массой тела. Дело врачей тянется уже четвертый год, с ноября 2018 года.