Деревянному дракону Гоше из Отрадного вандалы выбили зуб

Дракон Гоша после помощи детей-стоматологов Фото: предоставлено очевидцем

В Отрадном деревянный дракон, установленный в «Рододендрон-парке» в рамках проекта «Отрадное 2.0 - Территория легенд», ставшего победителем конкурса Минстроя России, пережил очередное нападение вандалов. Об этом рассказала руководитель светлогорской общественной организации «Зеленая Волна» Ольга Леонова.

Правда, вскоре «беззащитному дракону Гоше», как его называют местные жители, был вставлен имплант.

- Сегодня дети, фанаты нашего дракончика, все вместе решили самостоятельно установить своему любимцу имплант, уж как смогли, - написала Леонова в сообществе «Наше Отрадное-Светлогорск». - Хорошие стоматологи подрастают. А что, профессия в Отрадном очень востребованная.