В Калининграде задержали водителя, который сбил подростка на зебре и отвез его домой

В Калининграде сотрудники ГИБДД разыскали водителя, который сбил пешехода и не сообщил о ДТП в полицию. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

11 января на улице Горького водитель «Доджа» сбил 17-летнего школьника, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель, не сообщив в полицию и в скорую, посадил подростка в машину и отвез к его дому. Родители пострадавшего узнали о случившемся только спустя несколько часов и доставили ребенка в больницу, где у школьника диагностировали телесные повреждения.

Инспекторы розыска Госавтоинспекции и сотрудники «Безопасного города» установили госномер автомобиля, а впоследствии и 47-летнего водителя, который вскоре лишится прав.